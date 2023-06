Arrestati 3 autori di una violenta rapina a Cesenatico

L’uomo ha riferito di essere stato avvicinato in via Tito Speri, da tre soggetti, i quali, dopo averlo costretto sotto minaccia di un coltello a seguirli all’interno della struttura in stato di abbandono “Leone XIII”, lo hanno percosso e ferito ad un braccio per poi sottrargli la somma in contanti di 160,00 euro e due telefoni cellulari. Questi si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Dopo aver affidato il malcapitato ai soccorsi del 118 intervenuto sul posto, i carabinieri hanno avviato una rapida attività di indagine che ha consentito, in poche ore, di identificare i tre indagati, rintracciarli all’interno della pineta di Cesenatico presso la fraz. Zadina.

I militari hanno rinvenuto durante la perquisizione dei tre rapinatori, parte della refurtiva, immediatamente restituita alla vittima.

Il malcapitato ha riportato lesioni personali con una prognosi di 30 giorni.

I tre arrestati sono stati successivamente portati nella casa circondariale di Forlì, a dispozione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida della misura precautelare.