Il grande cabaret approda al bagno Wanda

Al “King on the beach” si esibiranno le docenti della scuola ideata da Melina Zoccoli in uno show che rappresenta una sorta di medley degli stili più celebri del cabaret, dal charleston alle danze caraibiche, dal samba al tango.

Un’animazione mai vista sulle spiagge romagnole per regalare la magia di un vero live show e dimostrare che, anche in uno spazio informale come la spiaggia, si può dar vita ad uno spettacolo di grande fascino. E il 7 luglio, in occasione della Notte Rosa, grande spettacolo spagnolo con una caliente serata “gitana”.