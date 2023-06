Il Ristorante Celestia dona 1150 euro agli alluvionati

A sottolineare il cuore grande della nostra città (“che non si tira mai indietro quando si parla di solidarietà”) è stato, in un post Facebook, anche il sindaco Matteo Gozzoli che ha ricordato come nelle scorse settimane il Ristorante Celestia abbia organizzato una cena di raccolta fondi per sostenere Radio Soccorso Cesenatico, un organismo “che tanto si é speso nei giorni dell’alluvione”.