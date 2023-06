Nasce a Cesenatico il primo centro di ricerca, selezione e inserimento del personale per le aziende turistico ricettive

Cesenatico è la città in cui prende vita il progetto più importante per la ricerca, selezione e inserimento del personale addetto alle aziende turistico-ricettive della Riviera, un servizio specializzato per le aziende del territorio e per chi cerca lavoro, grazie all’intuizione di una società leader nel settore: R.HO.S. che si occupa della gestione e amministrazione del personale.

Una risposta all’annoso problema della ricerca dei lavoratori che attanaglia le imprese turistiche e commerciali della Riviera, attraverso un servizio che coniuga domanda e offerta, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle strutture, attraverso la formazione del personale.

Come nasce il progetto?

“Diamo la possibilità agli imprenditori di trovare la manodopera necessaria, con l’ambizione di alzare il livello del turismo romagnolo, attraverso la proposta di personale qualificato e preparato potendo contare su una formazione ad esso dedicata – spiega Lucia Salciarini, consulente del lavoro di R.HO.S. – L’azienda potrà raccogliere le esigenze di carattere strutturale e/o stagionale delle imprese, offrendo servizi che spaziano dalla consulenza aziendale, consulenza payroll, gestione e amministrazione del personale ed HR, costituendo così in un unico polo la soluzione alle tante difficoltà che le aziende del territorio affrontano soprattutto durante la stagione estiva”.