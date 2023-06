Venerdì al Vally si celebra la festa di “Acapulco”

Il film venne girato a Cesenatico nel 1982 per uscire nelle sale qualche mese dopo e proprio nella località della riviera romagnola tornerà venerdì 30 giugno per celebrare l’importante anniversario. L’appuntamento è al Bagno Vally (nuovo nome del celeberrimo Bagno Zaira che fu il fulcro della vicenda narrata nel lungometraggio) per un’intera giornata dedicata a una delle pietre miliari della commedia all’italiana. Non mancheranno due protagonisti del film a partire proprio da Andrea Roncato, mattatore della pellicola insieme all’amico Gigi (ormai stabilmente in Spagna).