Autovelox, strage di multe. «Valutiamo limite a 70 km/h»

A poco servono cartelli e raccomandazioni: l’autovelox non risparmia (quasi) nessuno: dal 26 maggio ad oggi sono state riportate 4273 multe, di cui la metà per violazioni entro i 60 chilometri orari, buona parte per velocità superiori e un 2 per cento per velocità oltre i 90. Il record negativo è detenuto da una donna, fotografata mentre percorreva il tratto a 130 chilometri orari in piena notte: ritiro della patente per 6 mesi, 10 punti in meno e una multa di 840 euro.

Non mancano le critiche di chi sostiene che l’apparecchio, al posto di prevenire incidenti, serva a «fare cassa per il Comune».