La scuola Ada Negri ha una nuova fonte di energia

Sono terminati i lavori per l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico alla scuola primaria Ada Negri e nelle prossime settimane si procederà alla messa in rete e alla messa in funzione dei pannelli, oltre a completare i lavori previsti con le operazioni di relamping.

L’investimento – finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – è di 107.000,00 euro.

Le operazioni sono state effettuate dalla ditta Fo&Ma di Comacchio che si è occupata dell’installazione di un nuovo impianto sostenibile che potrà sostenere un picco di 32kW e che andrà a integrare in maniera importante l’impianto esistente. Il nuovo sistema fotovoltaico andrà anche messo in rete ma il 50% dell’energia prodotta sarà utilizzata per l’edificio scolastico.