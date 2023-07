Barbascua X e quello che i documentari non dicono…

L’evento è sold out ma qualche biglietto potrebbe liberarsi all’ultimo minuto; la biglietteria del Teatro all’aperto apre alle 19.30.

L’evento, organizzato in collaborazione con Sillaba, fa parte di Ribalta Marea, rassegna di eventi culturali promossa dal comune di Cesenatico e che ha come partner Radio Studio Delta e Sistemifotovoltaici.com

Barbascura X è…

chimico, divulgatore scientifico, performer teatrale, scrittore, autore, musicista e video-maker. Laureato in chimica organica e con un dottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili, ha lavorato in importanti laboratori di tutta Europa.

È divenuto celebre sul web per la rubrica Scienza Brutta, una serie di pseudo-documentari parodistici e irriverenti in cui vengono raccontati gli aspetti meno noti

e sconvolgenti delle scienze naturalistiche. Gira l’Italia con conferenze e spettacoli, a cavallo tra divulgazione scientifica e stand-up comedy, spaziando tra biologia, ecologia

e storia della scienza. Per il suo modo inusuale e comico di trattare questi argomenti è stato definito “il punk della divulgazione scientifica”.