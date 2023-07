Niente Posto Estivo di Polizia, in arrivo solo un ufficio…

Sicuramente una brutta notizia per Cesenatico scossa, proprio in questi giorni, dalla barbara aggressione di un cittadino albanese che, dopo aver massacrato a colpi di mazza e cacciavite un non vedente, è stato lasciato libero di girare indisturbato per la città. E speriamo che l’energumeno in questione non ci ricada con l’alcol perché, se dovesse tornare a macchiarsi di violenze o reati, il magistrato di turno che non se l’è sentita di fargli trascorrere neppure una notte in cella, qualche spiegazione a questa città dovrà pur darla.