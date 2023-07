Zarrelli (FdI): “Alzare il limite non basta, quell’autovelox va spostato!”

“Sarebbe stato sufficiente che l’Amministrazione Gozzoli avesse accolto le nostre proposte, fatte in più occasioni, per evitare questo stillicidio sulla pelle dei cittadini, già costretti a fare i conti con un’inflazione record e rincari generalizzati – argomenta Zarrelli – Invece sono servite oltre quattromila multe nel primo mese di attività dell’autovelox per dare una scossa all’Amministrazione comunale e per far capire alla sinistra ciò che dicevano da un anno: cioè che quella non è la posizione giusta per un dispositivo del genere, soprattutto se il limite è di 50 km/h. Il grosso delle multe, infatti, è stato elevato per il superamento di pochi km/h, una vera beffa per le persone in transito: e ora che la stagione turistica sta per entrare nel vivo è lecito immaginarsi un ulteriore aumento delle sanzioni”.

“Ora – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – il Comune dice di voler innalzare il limite a 70 km/h, bene, ma è solo un contentino perché messo lì l’autovelox è funzionale solo a far cassa: lo ribadiamo e i dati confermano la fondatezza del nostro allarme. Ora se Prefettura, Anas e la Polizia Stradale saranno concordi con l’innalzamento del limite, forse si potranno evitare 50/60 mila sanzioni all’anno: noi confidiamo che le autorità preposte condividano la richiesta di un limite più alto, ma questo non risolve il problema della posizione dell’autovelox e della sua utilità ai fini della sicurezza stradale – rimarca l’esponente di FdI – Per noi, se si avesse avuto davvero a cuore la sicurezza dei cittadini, l’autovelox andava installato più avanti, nel tratto di Adriatica compreso tra il Famila e l’Arca per capirci: è questo il punto più pericoloso, dove si verificano più incidenti e dove la velocità andrebbe moderata e tenuta sotto controllo”.