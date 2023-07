Vent’anni di “Coccodè”: San Mauro Pascoli ha premiato Betobahia

Sul palco, ovviamente, anche Betobahia che ha cantato insieme ai Carioca le sue canzoni più famose come “Ciapa la galeina” del mitico Samba di Italia do Brasil.

Durante l’intervista con l’assessore Stefania Presti, Betobahia si è detto onorato del riconoscimento, rimarcando la sua gioia per il fatto che, dopo vent’anni, la canzone “Ciapa la galeina” sia stata dichiarata patrimonio culturale del dialetto della regione Emilia Romagna con tanto di certificazione.

Una canzone dialettale – ha ricordato Beto – “che mantiene vive le origini della nostra terra anche negli anni della globalizzazione”. Non a caso, il brano viene citato anche nelle scuole dell’infanzia per mantenere vive le radici della nostra cultura romagnola. Al momento, infatti, è la canzone in dialetto romagnolo più suonata e famosa nel mondo, l’unico brano che ha fatto il salto “oltre gli italici confini”, arrivando in territori internazionali dove è tuttora ballata nei più grandi villaggi turistici di tutto il mondo: dall’Egitto alla Grecia, dal Brasile a Cuba e via dicendo. Sempre portando avanti l’allegria e la simpatia contagiosa di una terra unica.