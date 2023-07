Visita del Comandante Interregionale dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi

Alla presenza degli Ufficiali della sede e delle Compagnie di Forlì, Cesena, Meldola e Cesenatico, dei 33 Comandanti di Stazione della Provincia, del personale dei vari ruoli dell’Arma Territoriale, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestali e del Comandante del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’impegno profuso nella quotidiana attività di controllo del territorio, di contrasto ad ogni forma di criminalità comune ed organizzata e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, richiamando i principi fondamentali che devono sempre animare la loro azione, sottolineando l’importanza della capillarità sul territorio del posto di polizia più prossimo al cittadino, la Stazione Carabinieri.

Si è infatti soffermato sulla vicinanza dell’Arma dei Carabinieri alla popolazione, lodando gli sforzi di tutti i militari, distintisi per l’abnegazione con cui si sono posti immediatamente al servizio dei cittadini nel corso degli eccezionali eventi alluvionali del mese di maggio scorso, sia nel soccorso alle persone in difficoltà sia nei servizi antisciacallaggio nelle zone evacuate, anche in quelle località rimaste isolate, dove la Stazione Carabinieri rappresenta un fondamentale punto di riferimento per i cittadini.

L’alto Ufficiale, con alle spalle 47 anni di carriera, iniziata dapprima alla Scuola Militare “Nunziatella” e poi presso l’Accademia Militare di Modena, ha ricoperto prestigiosi incarichi sul territorio nazionale al comando di reparti territoriali nelle principali città italiane quali Roma, Milano, Napoli e Palermo. Tra i recenti incarichi ha retto il Comando Provinciale CC di Milano, la Legione Carabinieri Campania e, da ultimo, la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze.