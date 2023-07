Al bagno Milano anticipazione Macfrut 2024

L’edizione 2024 si prospetta all’insegna delle novità: prodotto simbolo sarà l’uva da tavola, eccellenza del mondo ortofrutticolo Made in Italy. Proprio per questo la regione partner sarà la Puglia, famosa per le produzioni di qualità di Uva di Puglia Igp. In più verrà istituita la Macfrut Academy: un servizio dedicato agli espositori grazie al quale potranno usufruire, tutto l’anno, di focus tecnici, eventi in presenza e online, incontri con esperti internazionali.

Ma non solo. Un’ulteriore novità 2024 sarà l’introduzione del salone dedicato all’agrovoltaico, in collaborazione con l’Italian Exhibition Group. Interviene Christian Previati, exhibition manager dell’IEG: «Presentiamo un’iniziativa importante, che mette in sinergia forza e attenzione verso le esigenze degli espositori. Creare il salone dell’agrovoltaico è un’opportunità per l’Italia, che permette di concentrare le nostre competenze sulla transizione ecologica. L’obiettivo per il 2030 è la decarbonizzazione completa.»