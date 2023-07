Marley, il cane-eroe cieco, fa tappa a Cesenatico

La salvezza nel disastro: Marley scampa al proprio destino e viene salvato da Marco e Carlotta, una coppia di Pontedera (provincia di Pisa). Andando contro ai pareri degli addestratori, Marley mostra fin da subito di possedere grandi capacità: gioca, corre, salta. Ma, soprattutto, si adopera per salvare gli altri. E mica per dire: riesce infatti ad annusare le tracce e risalire al proprietario, dando un grande contributo nella ricerca di persone disperse. Il suo importante incarico gli è valso diverse riconoscenze, tra cui quella di cittadino onorario proprio a Marina di Ravenna. Ma il premio migliore, oltre all’affetto, è quello di aiutare chi si trova in difficoltà. Una storia a lieto fine, quella di Marley: la disabilità che si trasforma in forza.