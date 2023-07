Dai riflessi dei Navigli milanesi a quelli del porto canale di Cesenatico

di Alma Perego

“Non si smette mai di guardare. Non si smette mai di inquadrare. Non c’è un interruttore per accendere e spegnere. E’ sempre in funzione”

(Annie Leibovitz – fotografa statunitense)

Marina Carlini entra nel mondo della fotografia molto presto, e neanche in punta di piedi. Ama l’inquadratura, lo scatto, interpreta i sentimenti, prende e rende le anime dei soggetti che entrano nel suo sguardo con garbo e capacità artistica. Nata a Milano, vicino ai Navigli, quando da bambina riceve in regalo una macchina fotografica capisce che le emozioni che vive cogliendo gli attimi di ogni movimento saranno quelle per la vita, e le rende con generosità a tutti coloro che vogliono vedere oltre le immagini, a chi mira alle sensazioni, alle emozioni, all’essenza della realtà.

“Fotografo da sempre – racconta – mi piace cogliere soprattutto i riflessi dell’acqua, sarà la fortuna di avere avuto questi magnifici corridoi d’acqua che sono i Navigli milanesi a portata di scatto, ma mi affascinano anche i colori delle mani e degli occhi, le mani mi piacciono quando lavorano piene di vita, le espressioni e le emozioni degli occhi sono uniche; amo cogliere quel momento che rimane per sempre, senza pose, e – aggiunge – se potessi avere un paio di occhiali ‘ferma immagine’ penso che sarei la persona più felice al mondo!”.

Si trasferisce a Cesenatico venti anni fa, dove vive tuttora, poiché quell’acqua del porto canale le regala nuove energie. Sceglie pertanto proprio una casa vista porto per dar vita al quotidiano “sguardo sull’acqua” che, lei dice: “è il modo migliore di risvegliarsi!”.