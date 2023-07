La musica è di casa, al NOI Lounge Music Club: un weekend in compagnia di grandi voci

Un altro weekend musicale al NOI Lounge Club di Cesenatico (viale Roma, 89). Dal 6 all’8 luglio, una serie di appuntamenti da non perdere. La prima serata, quella di giovedì 6 luglio (ore 21.30), vedrà ospite del locale il gruppo King lion and the braves, una band, nata quasi per caso, di elevata bravura tecnica e artistica. Parola d’ordine: rock.

Concerto gratis con consumazione obbligatoria.