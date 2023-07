Comincia “Cineconti”, il cinema sulla spiaggia

Eppure manca qualcosa. Un film, forse? Esatto. Quale situazione migliore per gustare l’arte del cinema, che si mescola alle meraviglie della natura?

Il bagno Conti 39 di Cesenatico lo sa bene, infatti ci ha già pensato. Parte, dal 10 luglio, “Cineconti”: il cinema all’aria aperta allestito dal bagno Conti, proprio sulla spiaggia. La rassegna è completamente gratuita, gli spettacoli prendono il via alle 21.30. Nei quattro appuntamenti dell’edizione 2023 ce n’è per tutti i gusti: si aprono le danze lunedì 10 luglio con “Una famiglia vincente”, per proseguire la sera del 24 con “Est, dittatura last minute”. Lunedì 7 agosto andrà in scena “Un divano a Tunisi” per concludere, il 21, con “Elvis”.

Una coperta sulla sabbia è tutto ciò che occorre per godersi la serata. Con la brezza marina sul viso e tutto il coinvolgimento delle storie da grande schermo negli occhi.