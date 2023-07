Per il molo di Levante restyling da 1,5 milioni

Verrà realizzato un muretto antiesondazione in cemento armato dell’altezza di 1,10 metri sulla banchina a partire dalle Porte Vinciane fino all’altezza del ristorante “La Baia” in modo da proteggere tutta la zona che viene spesso allagata in occasione delle mareggiate. A completamento del muretto e di questo nuovo sistema di protezione verrà anche installata una paratia in acciaio inox a difesa del territorio. Il muretto verrà impreziosito da finiture di pregio con pietra d’Istria e pietre di selce in perfetta armonia con il contesto paesaggistico.

Inoltre si procederà alla demolizione e alla ricostruzione delle celle frangiflutti che saranno realizzate con nuovi telai in cemento armato. Verrà in questo modo sostituito l’intero sistema strutturale collegato alle fondazioni profonde del molo. La parete verticale del Molo di Levante verrà ammodernata sostituendo il calcestruzzo ammalorato e pulendo i ferri d’amatura.