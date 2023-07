Sicurezza, in arrivo i rinforzi per l’estate

Il potenziamento sarà presente fino a lunedì 28 agosto. Ieri il sindaco Matteo Gozzoli insieme al comandante della Polizia locale di Cesenatico Edoardo Turci, ha incontrato gli agenti dando loro il benvenuto a Cesenatico alla presenza di Lucio Aprile, questore di ForlìCesena, e del commissario Giovanni Neri, che comanderà il Posto estivo nella prima parte della stagione.

In estate giungono in riviera anche i rinforzi per carabinieri e Guardia di finanza. La Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico, competente per il territorio che comprende tutti i quattro Comuni della costa di Forlì-Cesena e gli altri Comuni della Valle del Rubicone, per un totale di dieci Comuni, ai circa 110 uomini e donne già presenti nella Compagnia e nelle Stazioni dei carabinieri, questa estate vede aggiungersi 42 militari.