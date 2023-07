Pini esce dal carcere e va ai domiciliari

Sono state invece annullate dal Riesame le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari per Gianluca Prati, dipendente Ausl Romagna (difeso dagli avvocati Alessandro Monteleone e Francesco Maio) e Sergio Covato, funzionario della prefettura di Ravenna (assistito dall’avvocato Carlo Benini): per entrambi immediata liberazione, come già per l’ex direttore delle Dogane Marcello Minenna e per Prati l’Ausl ha anche revocato la sospensione. Delle decisioni del Riesame non sono state ancora depositate le motivazioni.