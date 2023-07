Addio carta e inchiostro, da oggi la vacanza si organizza con un click

Le mappe, i calendari degli eventi, l’animazione, i servizi, i numeri utili, gli eventi e le opportunità di Cesenatico e delle località romagnole dell’entroterra, d’ora in poi non saranno più stampate e consegnate ai turisti, ma inviate direttamente sulla app.

Ma non è tutto, perché con myCesenatico è anche possibile navigare, raggiungere la propria piazzola del campeggio, andare al supermarket, nel ristorante pizzeria, prenotare l’ombrellone in prima fila, sapere in tempo reale le news sull’animazione, i servizi delle piscine e persino vedere quando sono disponibili la parrucchiera, il barbiere e l’estetista all’interno dei campeggi.

Persino il ceck in e il ceck out diventeranno digitali, senza carta e senza file alla reception, perchè i clienti, una volta accreditati, avranno un qr code sul telefono che li autorizza a tutti i servizi. Non solo, il capofamiglia o il capocomitiva che ha prenotato, può condividere il qr code con gli altri membri, inviandolo su whatsapp e rendendo tutto più semplice e divertente.

E’ possibile inoltre spostarsi da un luogo all’altro con la navigazione, resa ancora più efficiente dalle interfacce di programmazione di Google, che garantiscono un’esperienza pari alle mappe a cui siamo tutti abituati per spostarci.

L’iniziativa è stata presentata in una conferenza tenuta al ristorante Casa Tua, dove sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli ed il direttore del Cesenatico Camping Village Terzo Martinetti con il suo staff.