Ponte di via Ferrara, posata la prima parte della struttura

Entrano nel vivo i lavori sul Ponte di via Ferrara e nella giornata di venerdì la ditta Naldi Carpenterie ha posato la prima parte della nuova struttura del ponte; nella giornata di mercoledì si procederà anche con la seconda parte e da lì si proseguirà per il completamento dell’opera e di tutte le rifiniture.

Il ponte ciclo-pedonale – che unisce le due sponde della Vena Mazzarini – è uno snodo strategico per l’estate cesenaticense e la sua inagibilità, in questi mesi, ha creato non pochi problemi, tanto che in molti hanno sollevato dubbi sull’opportunità di iniziare i lavori proprio in questo periodo.