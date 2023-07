Buio in… spiaggia, stasera parte il “Cineconti”

Il primo film in programma per la rassegna è “Una famiglia vincente” e sarà proiettato questa sera alle 21.30; il successivo è “Est, Dittatura Last Minute” ed è in calendario il 24 luglio sempre alle 21.30, mentre il 7 agosto sarà la volta di “Un divano a Tunisi” ed il 21 agosto di “Elvis”, anche questi con inizio proiezione alle 21.30. Ingresso gratuito.