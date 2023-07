Bandiera Blu a Cesenatico, il simbolo del trionfo

Il simbolo di un trionfo. Lunedì 10 luglio, sulla terrazza del dello stabilimento balneare La Spiaggia, in via Piave a Cesenatico, è stata consegnata la riconoscenza di Bandiera Blu per le acque del territorio. Un appuntamento fisso: il mare cesenaticense si aggiudica l’attestato per il trentaduesimo anno di fila.

Un risultato – forse – inaspettato, visto com’erano cominciate le cose: l’alluvione di maggio, che si è abbattuta su tutta l’Emilia Romagna, è stata un durissimo colpo anche per le acque marittime.