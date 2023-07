Jessica & Selen, nasce a Cesenatico il gelato della seduzione

Una prelibatezza artigianale dagli effetti afrodisiaci, ma anche la sintesi di un lungo percorso di ricerca che ha portato alla creazione di un alimento naturale, “un gelato – spiega Jessica – senza grassi vegetali idrogenati né emulsionanti che io e Luce abbiamo pensato, in primis, per la salute dei nostri figli”.

Il “gelato di Selen”, infatti, fa parte della linea “Crudi vegani” e – servito in cono o con coppetta in packaging compostabile – è realizzato con fave di puro cacao e addolcito con zucchero integrale del fiore di cocco bio (che ha un indice glicemico più basso). E’ un gusto che racconta, in primis, l’amore per la natura e la sostenibilità ambientale, un gelato artigianale creato con ingredienti puri senza glutine, senza latte e senza derivati di origine animale e assemblato con procedimenti naturali 100% vegan.