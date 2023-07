Cesenatico si sveglia con un’alba carioca

Due continenti, per un’alba in spiaggia libera. Nel dettaglio è quella dei Diamanti dove, il 16 luglio alle sei del mattino, il Brasile incontra la spiaggia di Cesenatico.

Quel tratto di battigia nei pressi di Piazza Marconi, sarà il centro di un tour sonoro intercontinentale dal sapore carioca e non solo. Ad esibirsi saranno Barbara Piperno (flauto) e Marco Ruviaro (chitarra classica a 7 corde) in “Choro de Rua”.

La musica choro è una musica brasiliana strumentale, nata sul finire dell’800 a Rio de Janeiro dalla fusione delle danze europee con i ritmi afro-brasiliani, che i due musicisti hanno cominciato a far conoscere in giro per il mondo in tanti concerti.