La prima data dell’estate in Romagna di Niccolò Fabi sarà a Cesenatico

La prima data dell’estate in Romagna di Niccolò Fabi sarà al Teatro all’aperto di Cesenatico il 14 luglio alle 21. Il cantautore romano inaugura i concerti dell’estate di Cesenatico portando in scena il progetto “Estate 2023 – Solo tour”. Fabi continua il suo viaggio sonoro tra musica e parole con una serie di concerti che lo vedranno impegnato per i mesi estivi da Nord a Sud del Belpaese con i suoi grandi successi e i brani contenuti nell’ultimo album “Meno per meno”. Contiene il brano “Andare oltre” recentemente vincitore del premio Targa Tenco.

“Sono felice di tornare in Romagna, terra che ha dimostrato la sua grande forza, dopo il duro colpo subito, e che da sempre mi accoglie con affetto e grande partecipazione. Sarà un’occasione di musica speciale e intima”, commenta la prima data romagnola, Niccolò Fabi.

Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band Fabi, Silvestri, Gazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi (con appuntamenti all’interno di rassegne culturali), sia in chiave formativa (dopo una lunga docenza presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, è appena diventato Responsabile della Sezione Canzone della stessa).