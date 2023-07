Ubriaco semina il panico in un bar di Valverde

Al rifiuto da parte della barista di servirgli da bere – dopo che la stessa si era accorta del suo evidente stato di alterazione alcolica – l’uomo è andato in escandescenza, ha iniziato ad urlare, imprecare, pronunciare insulti ed offese ad alta voce, per poi prendersela con tutti gli oggetti che si trovava di fronte, finendo per scaraventare in aria ovunque sedie e tavoli.

A quel punto è scattato l’allarme e sul posto sono arrivate due pattuglie di carabinieri, che hanno faticato non poco ad immobilizzare l’uomo. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, il cui personale lo ha sedato e trasportato all’ospedale «Bufalini» di Cesena.