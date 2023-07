Fiori di Cardo Agrimare inaugura con un party in piscina

L’agriturismo Fiori di Cardo a Pinarella di Cervia è pronto a festeggiare: domenica 16 luglio, alle 18,30, inizia l’inaugurazione della struttura. Sarà il Sindaco di Cervia a dare il via all’evento, con il tradizionale taglio del nastro. A seguire: buffet e brindisi, su invito, dedicato a tutti coloro che hanno contribuito alla nascita del posto.

Una storia di mare. Fiori di Cardo è un agriturismo che sorge a 200 metri dalla spiaggia, rinfrescato dall’ombra dei pini e immerso in un’atmosfera che sembra quasi poesia. Le sue nove camere prendono i nomi da diverse particolarità floreali, per fare in modo che gli ospiti possano immergersi al meglio nella natura, protagonista indiscussa del luogo. Ma senza trascurare il comfort: un ampio parco, piscina e campi da beach sono gli elementi essenziali per trasformare la vacanza in un vero e proprio sogno. Anche il nome non è una casualità, ma un omaggio al cardo di Cervia, re della tavola e dei piatti tipici locali.

Successivamente la festa si aprirà al pubblico: dalle ore 20,30 Fiori di Cardo andrà in scena con musica, buon cibo e arte. In tutte le sue forme. Simona Lelli presenterà in anteprima la collezione “Mi Prometto il Mare”. Il ricavato dalla vendita dei quadri sarà destinato alla raccolta fondi per Anita Fabbri, bambina cervese affetta dalla “sindrome Cri-Du-Chat”.