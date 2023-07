Mercedesz Henger porta la seduzione al “Biker Bikini Benefit

Domenica da tutta Italia e anche dall’estero arriveranno personaggi sulle due ruote a motore, per dar vita ad una festa unica allestita, come da tradizione, dall’inossidabile Mario Magnani assieme alla moglie Elena Mantucci ed uno staff collaudato capace di proporre sempre qualcosa di nuovo.

A partire dalle 9 del mattino sarà possibile iscriversi al Biker Bikini Benefit, mentre i dj Wello e Ursus saliranno in consolle e già alle 10.30 si terrà il primo concerto della band Lucky Strike.

Sul lungomare si esibiranno acrobati e artiste molto apprezzate dai bikers, come le specialiste del sexy car wash. Alle 13 si inizierà a fare sul serio con il dj set di Toky e Alteria di Virgin Radio e alle 14 inizieranno gli spettacoli di acrobazia aerea, con Viky che si esibirà in diversi tempi. Alle 15.30 il saluto della madrina Mercedesz Henger. È la figlia di Eva Henger e di Riccardo Schicchi, che fa la modella ed è protagonista in tv.