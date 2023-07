Pluripregiudicato fermato ai giardini al mare senza patente

Fermato dagli agenti in abiti civili è risultato sprovvisto di patente perché mai conseguita. L’uomo risiede in un comune della zona e, nel momento del fermo, era in compagnia di una donna, proprietaria dell’auto residente nel cesenate. Si è così proceduto con la verbalizzazione a norma degli articoli del Codice della strada per guida senza patente al conducente e un successivo verbale per incauto affidamento alla donna proprietaria del veicolo.