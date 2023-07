Omaggio a Niccolò Paganini ai Notturni alle Conserve

Paganini non ripete! Ma a Cesenatico, per i Notturni alle Conserve si fa un’eccezione.

Ed ecco che in piazza delle Conserve, martedì 18 luglio dalle 21, andrà in scena l’Omaggio a Niccolò Paganini, suonato magistralmente dal Quartetto Ottocento.

La rassegna di musica classica, che vede come direttore artistico Thomas Cavoto, uno degli archi della Scala, vedrà sul palco Roberto Noferini al violino, Thomas Cavuoto alla viola, Sebastiano Severi al violoncello e Donato D’Antonio alla chitarra.

Durante il concerto si ascolterà il Quartetto in la minore n. 1 op. 4, il Terzetto in re maggiore n. 4 per chitarra, violino e violoncello e il Quartetto in la maggiore n. 3 op. 4 di Niccolò Paganini.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo il concerto sarà spostato al Teatro Comunale.