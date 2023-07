Rifiuti, un week end “da paura”

Da almeno tre giorni la situazione è al collasso. “Vetro, indifferenziata e plastica sono pieni. Chi lavora in un bagno al mare va in difficoltà perché non si sa più dove mettere la spazzatura”.

Lunedì mattina il servizio è tornato operativo anche se alle 9.40 il vetro non era ancora stato svuotato. “Manca solo quello per ora all’appello – continua un imprenditore – ma va detto che è il più pericoloso. Spero che quel che è successo questo week end non capiti più”.