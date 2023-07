Ubriaco in auto rischia di fare una strage a Ponente

C’è ancora l’alcol all’origine della carambola di auto andata in scena attorno all’una di sabato notte, in via Cavour, nella frazione di Ponente a Cesenatico. Protagonista un automobilista di 27 anni di Savignano sul Rubicone che, completamente ubriaco, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta finendo per schiantarsi contro cinque auto parcheggiate.