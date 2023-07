Un pranzo antistress al ristorante Cà Nostra

“Si tratta di un momento in cui fare chiarezza su un’innovazione creata appositamente per combattere lo stress. E anche per misurarlo – spiega Missoli – Oltre al libro che ho scritto, intendo far arrivare a quante più persone possibili il messaggio che di stress si muore. Mediante il bracciale antistress, pensato già negli anni ’70 del secolo scorso, presso la facoltà di Medicina dell’Università di Milano, e ora riproposto con tecnologie avanzate mutuate dalla telefonia mobile e dall’auto motive e anche tramite la metodica dell’elettrofarmaco si può avere una remissione dello stress a livelli di sicurezza”.

“È importante garantire a tutti la possibilità di accedere a questa tecnologia – prosegue Missoli – infatti la fondazione ISAL di Rimini è già attrezzata per fornirla gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta”.

Per l’occasione il ristorate Cà Nostra richiede prenotazione per il pranzo e per assistere alla presentazione del libro.

Il ristorante Cà Nostra si trova in via Magrini 24 a Cesenatico.

Info e prenotazioni 347 3790700.