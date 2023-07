Domani a Cesenatico si parla di morbo di Parkinson

Domani, come detto, alle ore 13 i pedalatori saranno al Museo della Marineria di Cesenatico ed alle ore 21 qui sarà organizzato un meeting nel quale interverranno molti ospiti che spiegheranno l’importanza dell’attività fisica e dello sport per le malattie neurodegenerative come il parkinson. Alla tappa di Cesenatico interverranno Davide Cassani (ex ciclista professionista ed ex Ct della nazionale Italiana di ciclismo), Roberto Vitali (30 anni di esperienza nazionale e internazionale nel Turismo Accessibile, dal 2008 Ceo di Village for all V4A (azienda di Innovazione Turistica, specializzata in Ospitalità Accessibile e Inclusione), Giovanna Grando (presidente coordinamento Veneto del Parkinson), Claudia Giacobbi (presidente Associazione Parkinson Emilia Romagna), Melissa Milani (presidente Comitato Paraolimpico Emilia Romagna), Giangi Milesi (presidente Parkinson Italia), Michele Felisatti (vicepresidente Associazione Italiana Specialisti dell’Esercizio Fisico).