Il 21 luglio sul lungomare Carducci: la band pop Fosfena

Si aprono le danze sul lungomare Carducci (zona Valverde): appuntamento in musica venerdì 21 luglio, ore 21.30, nello spazio tra via Torricelli e via Fermi. Ospiti d’eccezione: i Fosfena. L’acclamata band di musica pop si esibirà per tutta la serata, facendo ballare l’intero pubblico. Un gioco di note, musica ed energia.