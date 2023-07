Ritorna il festival del giallo Cesenatico Noir

Cesenatico è di nuovo “noir”: dal 20 al 23 luglio ritorna la rassegna del giallo nel borgo marinaro. Ideato da Stefano Tura e organizzato da Confesercenti, il festival del mistero è pronto ad andare in scena con le più importanti firme nazionali del giallo, tra cui Maurizio de Giovanni, Cristina Cassar Scalia, Gabriella Genisi, Patrizia Rinaldi, Alessandro Robecchi. Ospite d’eccezione: Lamberto Bava, figlio del regista Mario Bava. Nel corso della rassegna verrà proiettato il suo film “Omicidio su misura”, dal ciclo televisivo “Sei passi dal cielo”. Ed è solo l’inizio. Conducono Carlo Luccarelli, Grazia Verasani e Luca Crovi.

Le location delle “letterature con delitto” sono tra le più suggestive dell’intera cittadina: piazza Ciceruacchio e la terrazza del Grand Hotel di Cesenatico.

Incontri con gli autori e proiezioni cinematografiche. In più, alla galleria da Vinci, sarà allestita la mostra “Alfabeto Simenon”, dedicata al padre del commissario Maigret. Racconta Luca Crovi, autore della mostra: «Dopo aver proposto mostre dedicate alle indagini del commissario Ricciardi, alle avventure di Zagor e all’inferno di Dante immaginato da Paolo Barbieri, il festival di Cesenatico Noir vuole omaggiare un grande della letteratura: Georges Simenon. Proprio quest’anno, in cui si celebra il centoventesimo anniversario della sua nascita. La mostra, curata da me, illustra alcuni segreti della vita e della produzione letteraria dello scrittore belga. I disegni, realizzati da Maurizio Lacavalla sui testi di Alberto Schiavone, danno nuova vita agli pseudonimi di Simenon, alla sua passione per le donne e per la vita. Un viaggio in bianco e nero tra i misteri di un grande autore».