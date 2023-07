Dalla “FamilyRun” un assegno da 1028 euro per la Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale di Rimini

I soldi, come detto, serviranno a contribuire al progetto “A un passo da te” che prevede la costruzione de “La Casa delle Famiglie”, un luogo in cui le famiglie – in caso di necessità – possono riunirsi gratuitamente a un passo dall’Ospedale.

“Avere un figlio ricoverato – spiega Andrea Arcidiacono, Presidente dell’Asd Elite Team Italia – costringe spesso i genitori a enormi sacrifici, anche organizzativi. Per questo abbiamo voluto dare una mano concreta a questo progetto che mette a disposizione spazi gratuiti per stare assieme in un ambiente accogliente ed ospitale. Siamo orgogliosi della cifra raccolta, ma il merito è tutto della sensibilità dei nostri sponsor che, con encomiabile generosità, hanno risposto in maniera entusiastica al nostro invito”.