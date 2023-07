Oggi l’anniversario del naufragio della Consolata

La manifestazione, aperta a tutti, inizierà alle 10.30 davanti al Comune di Cesenatico (via Marino Moretti 5), alla presenza delle autorità delle due città. Poi i partecipanti saliranno su due barche storiche del Museo della Marineria per recarsi nel punto in cui si capovolse la barca Consolata per gettare in mare una corona di fiori.