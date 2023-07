Scrittori in vacanza: Cesenatico capitale della letteratura

È il caso di Niky Marcelli, Gaia Zucchi e Salvatore Giannella. Tre nomi che parlano da sé.

Niky Marcelli, cittadino del mondo, ma cesenaticense nel cuore. La piccola località è per lui, da sempre, grande fonte d’ispirazione. Non a caso, qui sono ambientate le vicende di alcuni tra i suoi successi maggiori, come “La strega spiaggiata” e, neanche a dirlo, “La Vena Mazzarini”. Di nuovo torna ad immergersi nelle scene dei suoi personaggi, in attesa del nuovo “cold case” a cui dare vita.

Anche Gaia Zucchi, nota attrice italiana, si reca a Cesenatico per prendersi una settimana di pausa dal lavoro (che, in realtà, non la molla mai). Dopo aver pubblicato il suo ultimo – e primo – romanzo, il trambusto delle giornate è diventato quasi irrefrenabile: “La vicina di Zeffirelli”, uscito a febbraio 2023, ha già riscosso grande seguito in tutt’Italia. Qualche giorno per staccare la spina è d’obbligo. Ancora di più se a fare da sfondo sono le vele del porto leonardesco.