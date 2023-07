Gozzoli: “Il nostro pronto soccorso sarà potenziato”

Il pronto soccorso di Cesenatico non verrà smantellato, ma anzi sarà arricchito con nuovi servizi. Più o meno questo è il “succo” dell’intervento social del sindaco Gozzoli che, dopo una serie di polemiche divampate in particolare su Facebook, ha postato una nota per rassicurare la città: “Nella giornata di lunedì 17 luglio – scrive il primo cittadino – la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato le linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete di Emergenza-Urgenza di tutti i Pronto Soccorsi del territorio regionale e dei 15 Punti di Primo Intervento compreso quello presente presso l’ospedale “Ginesio Marconi” di Cesenatico”.