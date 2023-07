Assemblea Plenaria, svelato il programma della manifestazione

Le delegazioni arriveranno in città nel pomeriggio di giovedì 3 agosto e nella stessa serata si terrà una cena di benvenuto al Parco di Levante. Da venerdì 4 cominceranno i lavori con un workshop dedicato alle tematiche ambientali presso la sala conferenze del Museo della Marineria.

Sindaci e cittadini delle città gemellate parteciperanno poi in serata alla cena in piazza Spose dei Marinai nell’ambito della manifestazione ‘Tramonto Divino’. Anche la mattina di sabato 5 è dedicata ad un confronto sulle tematiche ambientali, vero e proprio filo rosso di questa plenaria con il pomeriggio che vedrà due attività differenti: per gli adulti sono previste visite guidate in città mentre le delegazioni giovanili prenderanno parte a tornei sportivi.