Non registrava i clienti: denunciato albergatore di Valverde

Nel corso del controllo è stato anche fermato un clandestino albanese di 24 anni, che alla vista degli agenti ha tentato di fuggire. Nella sua camera gli agenti hanno trovato una dose di cocaina, sostanza da taglio comunemente utilizzata dagli spacciatori e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 4.900 euro in contanti. Per lui è scattata la denuncia per spaccio.