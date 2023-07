Smash e risate, il Vip Master regala spettacolo e sorrisi

Tanti i personaggi in campo, ma anche tanti i “volti noti” nel salottino della manifestazione. Record di selfie ed autografi per Luce Caponegro, in arte Selen, più volte anche ricordata dallo speaker Jack Bonora (da sottolineare anche il “debutto” nel mondo del jet-set per il bellissimo figlio Gabriele). Tra gli imprenditori non è passato inosservato Giuliano Cristofaro, patron dell’Istituto Giglio, leader in Italia nel settore della tricologia, ma anche Giacomo Sebastiani, storico fondatore della Madel di Lugo. Tra i vip “non giocatori” segnaliamo anche il centrocampista dell’Inter Evaristo Beccalossi e, nella serata finale, il sindaco di Cervia Massimo Medri.