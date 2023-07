Autovelox sulla Statale, piovono multe nelle case dei cesenaticensi

Nelle case dei cesenaticensi continuano ad arrivare, ogni giorno, verbali di contestazione per la violazione del limite di velocità di 50km/h del nuovo autovelox collocato sulla statale Adriatica. Anche se molti concittadini hanno memorizzato quel passaggio, rispettare il limite in quel tratto in discesa – se non si è concentrati – resta obiettivamente difficile. Senza dubbio, quasi tutti i turisti che transitano per la prima volta davanti al dispositivo finiscono per oltrepassare i limiti e dunque quest’estate saranno decine di migliaia i vacanzieri che, oltre a lasciarci la tassa di soggiorno, dovranno pagare al comune di Cesenatico anche una multa salatissima.