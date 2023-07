Hotel con Casinò a Cesenatico

Ecco quali sono gli hotel a Cesenatico che hanno un casinò

Sfortunatamente, per gli appassionati del gioco d’azzardo dal vivo, non abbiamo buone notizie: nella città di Cesenatico, siamo riusciti a trovare soltanto un Hotel che disponga di un casinò al proprio interno. Si tratta dell’Hotel Astor, situato in Viale Euclide 5, a due passi dalla costa.

Le motivazioni che rendono quasi impossibile trovare un casinò all’interno di un Hotel potrebbero essere varie: una tra tutte, il fatto che Cesenatico sia “meno famoso” come località di mare se ampliamo il raggio di visione all’intera Riviera Romagnola. Un’altra possibilità, risiede nel fatto che potrebbero esserci, nel raggio di pochi chilometri di distanza, degli edifici specializzati nel gioco d’azzardo, e che quindi sia praticamente inutile possedere una o più sale all’interno del proprio hotel.

Ad ogni modo, l’Hotel Astor ha deciso di andare controcorrente, e per tale motivo andremo a recensirlo, scoprendo come se la cava con la concorrenza e come è fatta la sua sala per il gioco d’azzardo.

Hotel Astor: Recensione e Valutazione del suo Casinò

Incominciamo la nostra recensione partendo dalle caratteristiche principali di questo Hotel. Si tratta di un 3 stelle, come la maggior parte presenti nella zona, e dista circa 200 metri dal mare.

La struttura offre diversi servizi, tra i quali un parcheggio gratuito, una piscina interna (anche se abbastanza piccola), il Wi-Fi gratuito, ed è anche pet-friendly, quindi potrete portare i vostri amici a quattro zampe senza alcun problema.

Ad ogni modo, consultando le varie recensioni, scopriamo che questa struttura non sembra promettere così bene come speravamo: molti utenti si lamentano della scarsità del cibo e della pulizia in generale, tant’è che le ultime recensioni constano di una sola stella su cinque.

Passando al lato casinò, non siamo riusciti a raccogliere molte opinioni, dal momento che quasi nessuno ha pubblicato foto di una sala dedicata al gioco d’azzardo o scritto riguardo a tale. Il nostro dubbio risiede quindi nel fatto che questo hotel abbia deciso di collegare, alla propria rete elettrica, qualche classica slot machines da bar, concedendo così la possibilità ai propri clienti di svagarsi in maniera leggera e divertente.