I Rockin’1000 tornano a casa: concerto a Cesena per gli alluvionati

Dopo essersi esibiti in tutto il mondo, i Rockin’1000, la più grande Rock Band del pianeta, torna a casa per un concerto di raccolta fondi dedicato ai territori colpiti dall’alluvione di metà maggio.

L’appuntamento è in programma per sabato 29 luglio (ore 21) allo stadio Orogel “Dino Manuzzi” di Cesena. Tutti i partecipanti all’evento (si stima una presenza di circa 14 mila spettatori) potranno accedere allo Stadio a partire dalle ore 18:30 dopo aver parcheggiato la propria automobile in alcune aree sosta indicate dalla Polizia Locale di Cesena, facilmente raggiungibili grazie all’apposita segnaletica posizionata in loco.