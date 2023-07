“La vicina di Zeffirelli” a Cesenatico: Gaia Zucchi si racconta

foto Daniele Pedone

Cosa ti ha spinto a scrivere un libro come “La vicina di Zeffirelli”? I ricordi, certo. Ma cos’altro?

«Un’esperienza infelice, a dir la verità. Ciò che mi ha fatto prendere in mano la penna è stata la morte di mia madre. Un dolore atroce, da cui sembrava impossibile venir fuori. È come se l’avessi vista di nuovo, è lei che mi ha detto di scrivere. Attraverso la scrittura mi sono liberata. Ho creato un ritratto autobiografico in cui si vede come le luci del palcoscenico non riescano ad illuminare ogni cosa. Ci sono le ombre, le fragilità. L’umanità che si nasconde dietro ai sorrisi da fotografia. È un libro reale, vero. Immergermi nuovamente nelle storie che ho vissuto mi ha aiutato a superare un momento tanto drammatico come la perdita di mia madre. Questo lavoro è dedicato a lei».

“Gli uomini vanno e vengono, gli amici restano”, cito direttamente da un capitolo del tuo libro. Pensi che la scrittura in questo senso possa rimettere a posto le cose?

«Mi ritrovo a cinquant’anni suonati sola. Nella mia vita è sempre stato così. Ho avuto anche storie lunghissime ma che poi, inesorabilmente, si sono sgretolate. Fa ancora più male pensarci ora, a conti fatti. Ma gli amici, quei pochi amici, rimangono per sempre. Walter Garibaldi, ad esempio, che mi ha dato l’idea per questo libro. La copertina è a cura di Alessandro Basso che, come se non bastasse, mi ha sostenuta al massimo in questi due anni terribili. Oppure ancora Andrea Di Bella, che legge con me e non mi abbandona mai. No, la scrittura non ha messo tutto a posto. Ma ha aggiustato me. Mi ha fatto oltrepassare un gradino che sembrava insormontabile. Nonostante ciò, la vita continua a presentarmi prove durissime. Probabilmente perché è convinta che io possa affrontarle».