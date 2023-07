Le raffiche di vento hanno toccato i 77km/h, numerosi danni alle alberature

Gli interventi.

Numerosi sono stati gli interventi sui rami in quota con tutto il territorio comunale che è stato messo a dura prova dalla forza del vento. Cesenatico Servizi è intervenuta per mettere in sicurezza due rami di platano pericolanti di via Serra; un grosso ramo di pino pericolante in via Leonardo da Vinci dove era presente anche un ingombrante ramo a terra; un grande ramo pericolante in via Roma all’angolo con via Fratelli Sintoni e due rami di acero pericolanti in viale Torino; su un grosso ramo di pino in viale Cecchini e su un grosso ramo di piano su via Don Fiori; sono state effettuate verifiche su via Battisti e su piazza Macrelli.